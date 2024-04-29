На Львовщине змеи покусали людей: один человек в реанимации

В результате укусов змей на Львовщине один человек находится в реанимации, другой госпитализирован в состоянии средней тяжести.

| Автор: Мальцева Ольга

На Львовщине змеи покусали людей. В результате укусов один человек находится в реанимации, другой человек также находится в больнице в состоянии средней тяжести. Об этом сообщают в ГСЧС.

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Сообщается, что 52-летний житель села Залужье Яворивского района находится в реанимации с диагнозом: укус змеи в левую руку. Состояние пострадавшего тяжелое.

Другой пострадавший - 40-летний житель села Прибужаны Львовского района. Он также госпитализирован в состоянии средней тяжести.

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Напомним, 98-летняя украинка из Очеретино под обстрелами преодолела 10 километров, чтобы выйти из оккупации. Под непрерывными обстрелами она преодолела путь в 10 километров, дважды падала, но не сдалась и в конце концов добралась до свободной украинской территории.