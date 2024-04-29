Си Цзиньпин впервые за 5 лет посетит три страны Европы

Президент Китая Си Цзиньпин посетит Францию, Сербию и Венгрию с 5 по 10 мая.

| Автор: Мальцева Ольга

Президент Китая Си Цзиньпин посетит Францию, Сербию и Венгрию с 5 по 10 мая. Это его первый визит в Европу за последние пять лет, направленный на укрепление связей с ЕС, поскольку напряженность в отношениях со второй по величине экономикой мира растет. Об этом заявил представитель Министерства иностранных дел Китая Линь Цзянь, сообщает Reuters.

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Комментируя визит Си Цзиньпина во Францию Цзянь отметил, что двусторонние отношения с Францией сохраняют устойчивый импульс роста, и обе страны имеют стратегические коммуникации и практическое сотрудничество.

"Пришло время вывести всестороннее стратегическое партнерство между Китаем и Францией на новый уровень и дать новый импульс здоровому развитию отношений между Китаем и ЕС, внести новый вклад в дело мира, стабильности, развития и прогресса во всем мире. Китай с нетерпением ждет сотрудничества с Францией для дальнейшего укрепления политического взаимного доверия, солидарности и сотрудничества", - сказал Линь.

Во время своей поездки Си также проведет переговоры с президентом Сербии Александром Вучичем, чтобы обменяться мнениями о двусторонних отношениях и обсудить вопросы модернизации китайско-сербских отношений, сказал Лин.

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Си также посетит Венгрию, страну, которую Лин назвал "важным партнером Китая в продвижении инициативы "Пояс и путь" и сотрудничества Китая со странами Центральной и Восточной Европы".

Напомним, Китай поддерживает войну в Украине, поставляя России ключевые технологии: посол США при НАТО. США обвиняют Китай в предоставлении России "материальной поддержки", включая технологии беспилотников и компоненты для производства оружия.