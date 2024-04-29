Препятствия при передаче "Межигорья" государству: неизвестные лица блокируют доступ комиссии

Процесс передачи арестованных активов "Межигорья" под управление АРМА заблокирован. Члены комиссии не могут попасть на территорию из-за действий неизвестных лиц.

| Автор: Мальцева Ольга

В государственном заповеднике "Межигорье" начался процесс передачи активов в управление государству, которые находились под арестом в рамках уголовного производства, связанного с бывшим президентом Виктором Януковичем. Однако представители межведомственной комиссии столкнулись с препятствиями: неизвестные лица блокируют доступ на территорию и мешают проведению работ. Об этом сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура.

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Специальная администрация парка-памятника "Межигорье" сообщила, что 29 апреля комиссия, в состав которой вошли представители администрации, Агентства по розыску и управлению активами (АРМА), Фонда государственного имущества Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры, прибыла в парк в селе Новые Петровцы Вышгородского района Киевской области. Их целью было начать процесс передачи арестованного имущества, которое суд передал в управление АРМА.

Это имущество было арестовано в рамках уголовного производства, расследование которого велось Национальным антикоррупционным бюро под руководством Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Речь идет о фактах присвоения экс-президентом имущества, находившегося на территории "Межигорья".

Проверка и осмотр имущества в "Межигорье" является первым этапом передачи его в управление государственному учреждению "Парк - памятник садово-паркового искусства общегосударственного значения "Межигорье".

Между тем неизвестные лица заблокировали вход в парк и не позволяют членам комиссии проникнуть на его территорию, тем самым препятствуя проведению работ.

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Этим событиям предшествовали действия Верховной Рады 2023 года, которая приняла закон о возвращении "Межигорья" в государственную собственность и создании природно-заповедного фонда на его землях. В апреле 2024 года Кабинет министров утвердил распоряжение о передаче активов в управление парка. За хранение арестованного имущества в "Межигорье" с 2014 года отвечает представитель общественной организации. Официальное открытие парка запланировано на май.

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