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Ракетный удар РФ по Одессе: количество погибших возросло до 5

Число жертв в результате российской атаки по Одессе достигло 5, объявлен день траура.
 |  Автор: Мальцева Ольга
Ракетный удар РФ по Одессе: количество погибших возросло до 5
Последствия ракетного удара по Одессе 29 апреля / facebook.com/DSNSODE

В Одессе увеличилось количество жертв в результате российской ракетной атаки 29 апреля. Количество погибших возросло до 5 человек.  В больнице умер мужчина 1960 года рождения. Об этом сообщил глава Одесской ОГА Олег Кипер.

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"В медучреждениях продолжают лечение 23 пострадавших. В тяжелом состоянии 8 человек, из них 4 - в крайне тяжелом, в том числе и четырехлетняя девочка. Наши врачи пытаются делать все возможное", - сообщил Кипер. 

Глава ОГА сообщил, что в связи с гибелью пяти человек, в результате российской ракетной атаки по Одессе, 30 апреля в Одесской области объявлен день траура.

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Напомним, в Крыму сообщают о многочисленных взрывах. Более десятка взрывов этой ночью слышали во временно оккупированных Гвардейском, Джанкое и Симферополе.

 

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