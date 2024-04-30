Украина не будет силой возвращать мужчин из-за границы, - Стефанишина

Вице-премьер-министр Украины по евроинтеграции Ольга Стефанишина заявила, что мужчин призывного возраста, которые находятся за границей, не будут силой возвращать в страну.

| Автор: Мальцева Ольга

Украина не будет применять принудительные меры к возвращению мужчин призывного возраста из-за границы. Об этом заявила в Брюсселе в интервью DW вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, обсуждая прекращение предоставления консульских услуг за рубежом.

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Она подчеркнула, что передача своих данных территориальным центрам комплектования и социальной поддержки не означает автоматической мобилизации на фронт.

"Украина приняла закон о мобилизации и мы должны понимать, в каком объеме мы можем заменять ребят на фронте. Речь идет о потенциале мобилизации - учет и информацию. И это первоочередная цель нашего решения", - заявила Стефанишина.

Она сообщила, что в мае Украину посетит еврокомиссар по внутренним делам и миграции Илва Йоханссон для обсуждения с украинскими властями дальнейшего статуса украинцев за рубежом, учитывая, что механизм временной защиты в ЕС будет действовать до марта 2025 года.

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"Поэтому ограничений и принудительного возвращения граждан Украины любого пола или возраста в страну, которая воюет, не будет. Но в вопросах войны нет приятных решений и давайте не забывать, что война продолжается и мы должны ее выиграть", - добавила она.

Напомним, в Польше пообещали защиту украинцам без паспортов. Польша обещает предоставить временное убежище украинским беженцам без паспорта.