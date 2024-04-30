РФ сознательно хотела убить мирных людей Искандером: генпрокурор показал момент удара по Одессе

Россия намеренно ударила по Одессе ракетой "Искандер" 29 апреля, чтобы убить как можно больше мирных жителей.

| Автор: Мальцева Ольга

Россия сознательно ударила ракетой Искандер по Одессе 29 апреля, чтобы убить как можно больше мирных жителей. Об этом заявил генеральный прокурор Андрей Костин в Facebook.

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"Россия цинично пренебрегает всеми нормами международного гуманитарного права. Вчера вечером враг коварно атаковал Одессу. Пять человек погибли, более 30 были травмированы. Среди пострадавших двое детей и беременная женщина. Пятеро раненых в крайне тяжелом состоянии", - говорится в сообщении.

Костин отметил, что удар был нанесен баллистической ракетой "Искандер" с кассетной боеголовкой. Он считает, что это оружие является неизбирательным и его применение может привести к значительным жертвам среди мирного населения.

Отмечается, что металлические фрагменты и обломки ракеты были найдены в радиусе 1,5 км от места удара.

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"Следствие имеет основания полагать, что решение об использовании именно такого оружия было принято офицерами ВС РФ сознательно, чтобы убить как можно больше мирных украинцев", - отметил генпрокурор, добавив, что расследование продолжается.

Напомним, ракетный удар РФ по Одессе: количество погибших возросло до 5. Число жертв в результате российской атаки по Одессе достигло 5, объявлен день траура.