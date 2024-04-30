Британская разведка проанализировала последствия атаки БПЛА на российский аэродром "Кущевск"

В британской разведке проанализировали украинские атаки по аэродрому "Кущевск" и нефтеперерабатывающим заводам "Ильский" и "Славянскнефть" в Краснодарском крае, РФ.

| Автор: Мальцева Ольга

Служба безопасности Украины (СБУ) 27 апреля применила беспилотные летательные аппараты (БПЛА) для нанесения ударов по аэродрому "Кущевск" и нефтеперерабатывающим заводам "Ильский" и "Славянскнефть" в Краснодарском крае. Всего, как сообщается, Министерство обороны России сбило 66 БПЛА, что иллюстрирует масштаб атаки. Об этом сообщают в Министерстве обороны Великобритании.

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В разведке сообщают, что на аэродроме Кущевская базируется ряд российских истребителей, в частности Су-34 и Су-35S. Они ежедневно используются для ударных миссий против украинских передовых позиций, в том числе с применением тяжелых планерных бомб.

Российские истребители с Кущевской и ряда других авиабаз обычно совершают от 100 до 150 вылетов в день, значительный процент из них запускают боеприпасы вдоль всей линии фронта, поскольку Россия пытается прорваться с помощью численной огневой мощи.

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"Способность Украины вывести из строя российскую тактическую авиацию, в частности планерные бомбардировщики, является ключевым фактором в более широком контексте. Этот успешный удар, вероятно, приведет к дальнейшему рассредоточению российских истребителей, а также к перераспределению средств противовоздушной обороны для ликвидации пробелов", - говорится в сообщении.

Напомним, в ISW сообщили, что российские войска ищут новые направления наступления. В Институте изучения войны считают, что россияне могут либо идти на Покровск, либо пытаться продвинуться на север до Часов Яра.