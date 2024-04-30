Шмыгаль отверг идею о запрете звонков российским военнопленным

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отрицательно ответил на петицию, призывающую запретить российским военнопленным совершать телефонные звонки.

| Автор: Мальцева Ольга

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль ответил на петицию, призывающую запретить российским военнопленным совершать телефонные звонки. В своем заявлении от 30 апреля премьер-министр Украины отметил, что эти звонки играют важную роль.

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"Телефонные разговоры военнопленных со своими родными, близкими и другими лицами выполняют важную информативную функцию, которая предоставляет объективную информацию россиянам о том, что им не стоит бояться сдаваться в плен, поскольку Украина придерживается всех положений Конвенции и обеспечивает надлежащие условия содержания военнопленных. Указанное будет способствовать увеличению количества военнопленных, что позволит освободить больше защитников Украины, которые находятся в плену государства-агрессора", - ответил премьер-министр.

Шмыгаль также отметил, что в соответствии с комментариями Международного комитета Красного Креста к Конвенции 2020 года, государства, которые держат в плену, должны рассмотреть возможность использования современных средств связи, включая телефонные звонки, видеозвонки, записанные сообщения и электронную почту, кроме традиционных писем и открыток.

Кроме того, ряд военных положений и законов гарантируют право военнопленных на встречи с семьей.

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Напомним, Ольга Стефанишина заявила, что Украина не будет силой возвращать мужчин из-за рубежа. Вице-премьер-министр Украины по евроинтеграции Ольга Стефанишина заявила, что мужчин призывного возраста, которые находятся за границей, не будут силой возвращать в страну.



