Суд снял браслет с митрополита УПЦ МП Павла, но оставил под домашним арестом

Митрополит УПЦ МП Павел освобожден от электронного браслета, но остается под контролем суда.

| Автор: Мальцева Ольга

Во вторник, 30 апреля Печерский районный суд Киева решил снять электронный браслет с митрополита УПЦ МП Павла (Лебедя), которого обвиняют в деятельности, направленной против Украины. Об этом сообщает пресс-служба Киевской областной прокуратуры в комментарии "Украинской правде".

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Сообщается, что Печерский районный суд, несмотря на запрос прокурора о продлении полных обязанностей обвиняемому митрополиту, удовлетворил запрос частично.

По решению суда ему не было продлено действие обязанности носить электронное средство контроля.

В то же время обвиняемый по-прежнему обязан не покидать место жительства без разрешения суда, кроме неотложных случаев, связанных с опасностью для жизни и здоровья. Он также должен воздерживаться от общения с потерпевшими и свидетелями в уголовном производстве, сообщили в прокуратуре.

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"Прокуратура не получила полный текст постановления, а в судебном заседании была объявлена только резолютивная часть постановления, поэтому сказать чем мотивировано такое решение суда, пока невозможно. Полный текст постановления будет объявлен 6 мая. Постановление суда обжалованию не подлежит", - говорится в сообщении.

Напомним, "Я уже не Паша Мерседес, а Тесла": митрополит пожаловался на электронный браслет. Митрополит Павел на заседании суда пожаловался на электронный браслет и заявил, что он не "Паша Мерседес", а "Тесла".