Злоумышленники продавали мужчинам призывного возраста поддельные документы для выезда из Украины.

| Автор: Мальцева Ольга

СБУ экстрадировали из Болгарии лидера группировки, которая "переправляла" уклонистов за границу / t.me/SBUkr

Служба безопасности Украины и правоохранительные органы Болгарии получили информацию об экстрадиции в Украину лидера преступной группировки, которая специализировалась на переправке за границу лиц, скрывавшихся от правосудия. Об этом сообщает СБУ.

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Более двух лет злоумышленник скрывался от правосудия в странах ЕС, но благодаря усилиям сотрудников СБУ и их европейских коллег он был разыскан, задержан и доставлен в Украину для привлечения к уголовной ответственности.

В СБУ напомнили, что в конце января 2023 года правоохранители задержали семерых его сообщников в разных регионах Украины. Их действиями подозреваемый дистанционно руководил из-за рубежа.

"Злоумышленники продавали мужчинам призывного возраста поддельные документы для побега за пределы нашего государства. Прежде всего речь идет о фиктивных медсправках о непригодности к службе по состоянию здоровья. Кроме того, за деньги фигуранты предлагали своим клиентам выехать во временно оккупированную часть Запорожья под видом посещения родственников. Для этого уклонистов обеспечивали фальшивыми документы о якобы наличии близких родственников за линией фронта", - говорится в сообщении.

Добавляется, что стоимость таких услуг злоумышленники оценивали от 2,5 до 8 тысяч долларов США. Сумма зависела от срочности выезда.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили экстрадированному лидеру преступной организации о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса Украины:

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▪️ ч. 1 ст. 255 (создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в ней);

▪️ ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины);

▪️ чч. 1, 4 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов).

Сейчас злоумышленник находится под стражей. По фигуранту и его сообщникам - продолжается досудебное расследование. Им грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

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