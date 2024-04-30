Латвия предоставляет Украине зенитные пушки и дроны для усиления ПВО и разведки

Дополнительная военная помощь включает зенитные установки и беспилотные аппараты, а также подчеркивает решительную поддержку Латвией Украины в борьбе против российской агрессии.

| Автор: Мальцева Ольга

Латвийские власти приняли решение о выделении Украине дополнительной партии военной поддержки, включающей в себя зенитные пушки короткого радиуса действия и беспилотные аппараты для наблюдения. Об этом сообщила премьер-министр Латвии, Эвика Силиня, через свой аккаунт в Twitter (X).

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"Правительство только что одобрило передачу Вооруженным силам Украины зенитных установок ВСУ, тактической беспилотной системы наблюдения и другого необходимого оборудования. Это поможет улучшить как противовоздушную оборону, так и разведывательные возможности Украины. Каждой поставкой мы демонстрируем нашу дружбу народу и его борьбу против агрессора России, которая является самой большой угрозой для мира и безопасности в мире", - сообщила она.

Силиня добавила, что Латвия выделяет 0,25% своего ВВП в год на военную помощь Украине.

"Мы продолжим поддерживать Украину как на двустороннем уровне, так и вместе с нашими союзниками", - отметила она.

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Напомним, Украина уже получает оружие из нового пакета помощи США. Соединенные Штаты начали поставки оружия Украине в рамках нового пакета помощи, о чем объявили ранее. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.