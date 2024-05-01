Сирский показал впечатляющие кадры уничтожения российской техники

Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины показал яркие кадры уничтожения российской техники и вооружении.

| Автор: Мальцева Ольга

Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Александр Сырский представил впечатляющие кадры из боевых действий, демонстрирующие украинских военных в процессе уничтожения солдат оккупационной армии России и их военной техники. Видеоматериал был опубликован в его Telegram-канале.

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"Яркие эпизоды уничтожения вражеской техники и вооружения. Наши воины не дают врагу воплотить его замыслы", - написал Сырский.

На кадрах видно точное уничтожение российской техники и личного состава. Где именно были сняты кадры - не указывается.

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Напомним, ВСУ наносят сокрушительные удары армии РФ: за сутки уничтожено 1120 оккупантов и 5 танков. За сутки армия РФ потеряла 1 120 человек, 5 танков, 13 артсистем, 7 БПЛА и много другой техники.