РФ может готовить наступление на Торецк из Авдеевки, чтобы усилить атаку на Часов Яр - ISW

Это наступление может быть частью более широкого плана по захвату Часов Яра, который является важным оперативным пунктом для украинской обороны.

| Автор: Мальцева Ольга

Российские войска могут решить наступать со своих позиций к северу от Авдеевки в направлении Торецка, чтобы дополнить российские наступательные операции в районе Часов Яра, что, вероятно, потребует от российских войск тактической паузы для концентрации сил для такого наступления. Об этом сообщает ISW.

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Украинский военный наблюдатель Константин Машовец заявил, что российские силы могут сосредоточить свои усилия на линии Старая Николаевка - Сухая Балка (к северу от линии Очеретино - Керамик и к юго-западу от Торецка), а не к северо-западу от Очеретино, поскольку российские силы уже пытаются защитить фланги своего выступления у Очеретино.

По недавней оценке ISW, российские войска могут решить продвинуться к северу от своего тактического проникновения под Очеретино вдоль трассы Н-20 (Донецк-Константиновка), чтобы надавить на украинские силы, обороняющиеся в районе Торецка, и, возможно, угрожать оперативному тылу украинской обороны в районе Часов Яра и к западу от него.

Аналитики добавляют, что Часов Яр является оперативно важной целью, поскольку он предоставит российским войскам плацдарм для начала наступательных операций против Дружковки и Константиновки, которые образуют крепостной пояс из четырех крупных городов Донецкой области.

"Однако российским войскам, вероятно, понадобится более длительная пауза для усиления существующих подразделений и передислокации дополнительных сил в район Очеретино, если они решат попытаться продвинуться на север в район Торецка", - говорится в сообщении.

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Машовец заявил, что российская Центральная группировка войск (которая сейчас отвечает за район Авдеевки) создала тактический резерв в составе трех небольших пехотных полков на авдеевском направлении, а ISW ранее оценивала, что российские войска создают резервы оперативного и стратегического уровня, которые, вероятно, поддержат ожидаемую весенне-летнюю наступательную операцию.

Напомним, президент Грузии призвала МВД немедленно прекратить разгон мирной акции. Во время акции протеста против закона об "иноагентах" в центре Тбилиси произошли столкновения между правоохранителями и участниками митинга.



