Россияне подходят к Покровску: жителям дали две недели на эвакуацию

Эвакуация из Покровска, Донецкой области, значительно ускорилась из-за приближения российской армии.

| Автор: Мальцева Ольга

Из Покровска Донецкой области, к которому приближается российская армия, ускорились темпы эвакуации - ежедневно выезжают 500-600 человек. Об этом заявил Сергей Добряк, председатель Покровской городской военно-гражданской администрации, в эфире Радио Свобода (проект Радио Свобода «Утро»).

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Глава МВА предполагает, что на этой неделе в городе введут принудительную эвакуацию детей.

«У нас было 13 700 детей до полномасштабной войны. Сейчас в громаде остается еще 4 788 детей, то есть треть еще остается... Я думаю, что мы дойдем до того на этой неделе, что у нас будет тоже принудительный вывоз детей», - сообщает Добряк.

По его данным, около 60 процентов жителей покидают Покровск самостоятельно, собственным транспортом.

«Вчера выехало 490 человек. Из них только 135 выехали поездом. А остальные выехали своим транспортом, с вещами, с прицепом. Мы спокойно можем как минимум 1000 человек вывозить. На это есть ресурс. Лишь бы поехали», - добавил он.

Учитывая сроки наступления российской армии, у жителей Покровска есть неделя-две на эвакуацию, предполагает местная власть и призывает людей выезжать, пока еще есть возможность сделать это спокойно. На данный момент в Покровске работают все службы и учреждения. Впрочем, глава МВА прогнозирует, что вскоре им придется прекратить работу.

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«На сегодня пока что в Покровске работает все, все сервисы, полностью. То есть, и вода, и электричество, и газ, и коммунальный транспорт ездит. И магазин, рынки, банки, суд, ГМС, ЦНАП. Пока что работает все. Но мы понимаем, что неделя там будет сворачиваться потихоньку», - добавил Добряк.

Напомним, ВСУ уничтожили последний мост через Сейм в Курской области. Украинские силы нанесли очередной мощный удар по российской логистике, уничтожив последний мост через реку Сейм в Курской области.



