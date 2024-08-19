Премьер-министр Индии Нарендра Моди планирует визит в Украину, что подчеркивает сложную дипломатическую игру, которую он ведет, поддерживая отношения с Россией.

| Автор: Мальцева Ольга

Премьер-министр Индии Нарендра Моди собирается посетить Украину, что было официально подтверждено Министерством иностранных дел Индии. Эту информацию сообщили такие источники, как RFI и Reuters.

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Хотя точная дата визита еще не определена, индийские СМИ предполагают, что поездка может состояться уже в конце этой недели. Министерство иностранных дел Индии обещает раскрыть детали визита в понедельник, 19 августа.

Этот визит проходит на фоне сложной дипломатической игры, которую ведет Моди, стараясь сохранить исторически дружеские отношения с Россией, одновременно стремясь укрепить партнерство с западными странами для сдерживания Китая — главного регионального конкурента Индии.

С начала войны в Украине индийское правительство избегает прямой критики российского вторжения, призывая стороны к диалогу для урегулирования конфликта. Примечательно, что визит Моди в Москву в июле произошел вскоре после того, как российский артобстрел в Украине унес жизни более тридцати человек и нанес значительный ущерб детской больнице в Киеве. Это вызвало осуждение со стороны украинского президента Владимира Зеленского.

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Индия сохраняет тесные связи с Россией со времен холодной войны, когда Москва стала основным поставщиком вооружений для Нью-Дели. С начала конфликта в Украине Россия также стала важным поставщиком нефти для Индии по сниженным ценам, что принесло Нью-Дели значительные экономические выгоды и поддержало российскую экономику, находящуюся под давлением западных санкций.

Тем не менее, несмотря на эти прочные связи, Индия сталкивается с нарастающим давлением со стороны западных стран, стремящихся укрепить отношения с Нью-Дели в противовес Китаю и его растущему влиянию в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Индия также является частью «четверки» (QUAD), куда входят США, Япония и Австралия, которая позиционирует себя как противовес Китаю.

Напомним, ВСУ уничтожили последний мост через Сейм в Курской области. Украинские силы нанесли очередной мощный удар по российской логистике, уничтожив последний мост через реку Сейм в Курской области.