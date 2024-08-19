Спецназ ГУР уничтожил технику и личный состав оккупантов на Кинбурнской косе (видео)
Легионеры «Циклона» устроили ад оккупантам на Кинбурнской косе: уничтожена техника, личный состав, огневые точки.
Легионеры-разведчики успешно выполнили операцию на Кинбурнской косе, нанеся значительные потери оккупантам. По сообщению пресс-службы ГУР в Telegram, в операции принимала участие группа «Циклон» Международного легиона ГУР МО Украины. На опубликованном видео видно, как воины нанесли удары по различным вражеским целям.
Читайте также: В Польше экстренно приземлили пассажирский самолет из-за потерявшего сознание пилота
Среди уничтоженных целей:
- два пулеметных расчета
- четыре единицы УАЗ
- БМ «Тигр»
- БТР с личным составом
- два наблюдательных пункта
- две точки с личным составом в зданиях
- расчет ПТРК
- пикап
- минометный расчет
- огневая позиция врага
Напомним, потери армии РФ в войне против Украины превысили 600 тысяч человек, - Генштаб. Общее количество потерь личного состава превысило 600 тысяч человек, а потери в технике, включая танки, боевые машины, артиллерию и авиацию, достигают тысяч единиц.
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись: