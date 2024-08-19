Спецназ ГУР уничтожил технику и личный состав оккупантов на Кинбурнской косе (видео)

Легионеры «Циклона» устроили ад оккупантам на Кинбурнской косе: уничтожена техника, личный состав, огневые точки.

| Автор: Мальцева Ольга

Легионеры-разведчики успешно выполнили операцию на Кинбурнской косе, нанеся значительные потери оккупантам. По сообщению пресс-службы ГУР в Telegram, в операции принимала участие группа «Циклон» Международного легиона ГУР МО Украины. На опубликованном видео видно, как воины нанесли удары по различным вражеским целям.

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Среди уничтоженных целей:

два пулеметных расчета

четыре единицы УАЗ

БМ «Тигр»

БТР с личным составом

два наблюдательных пункта

две точки с личным составом в зданиях

расчет ПТРК

пикап

минометный расчет

огневая позиция врага

Напомним, потери армии РФ в войне против Украины превысили 600 тысяч человек, - Генштаб. Общее количество потерь личного состава превысило 600 тысяч человек, а потери в технике, включая танки, боевые машины, артиллерию и авиацию, достигают тысяч единиц.