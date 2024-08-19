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Спецназ ГУР уничтожил технику и личный состав оккупантов на Кинбурнской косе (видео)

Легионеры «Циклона» устроили ад оккупантам на Кинбурнской косе: уничтожена техника, личный состав, огневые точки.
 |  Автор: Мальцева Ольга
Спецназ ГУР уничтожил технику и личный состав оккупантов на Кинбурнской косе (видео)
Иллюстративное фото / Getty images

Легионеры-разведчики успешно выполнили операцию на Кинбурнской косе, нанеся значительные потери оккупантам. По сообщению пресс-службы ГУР в Telegram, в операции принимала участие группа «Циклон» Международного легиона ГУР МО Украины. На опубликованном видео видно, как воины нанесли удары по различным вражеским целям.

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Среди уничтоженных целей:

  • два пулеметных расчета
  • четыре единицы УАЗ
  • БМ «Тигр»
  • БТР с личным составом
  • два наблюдательных пункта
  • две точки с личным составом в зданиях
  • расчет ПТРК
  • пикап
  • минометный расчет
  • огневая позиция врага

Напомним, потери  армии РФ в войне против Украины превысили 600 тысяч человек, - Генштаб. Общее количество потерь личного состава превысило 600 тысяч человек, а потери в технике, включая танки, боевые машины, артиллерию и авиацию, достигают тысяч единиц.

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