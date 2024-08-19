В Польше экстренно приземлили пассажирский самолет из-за потерявшего сознание пилота

19 августа самолет Wizz Air, летевший из Варшавы на Кипр, совершил экстренную посадку в аэропорту имени Шопена после того, как пилот потерял сознание.

| Автор: Мальцева Ольга

Утром 19 августа самолет авиакомпании Wizz Air, вылетевший из Варшавы на Кипр, вынужден был совершить экстренную посадку в аэропорту имени Шопена из-за внезапной потери сознания пилотом. Об этом сообщает Vitrina.pl.

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По данным источника, на борту самолета находилось 225 человек. Немедленно после получения сигнала о чрезвычайной ситуации в аэропорт прибыли спасатели и медики.

Несмотря на критическую ситуацию, приземление прошло успешно, и все пассажиры и члены экипажа были в безопасности. Детали о состоянии пилота и дальнейшие обстоятельства инцидента пока уточняются.

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