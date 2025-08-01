Орбан планирует раздать бюджетникам деньги на жилье

Совокупная стоимость таких субсидий составляет 5% ВВП страны, а темпы роста экономики - 0,1% по сравнению с предыдущим годом.

Перед парламентскими выборами 2026 года премьер-министр Венгрии Виктор Орбан анонсировал инициативу, направленную на поддержку государственных служащих жилищными субсидиями. Эта программа предусматривает ежегодное предоставление помощи в размере одного миллиона форинтов (около $3 тысяч) группам работников, включая врачей, медсестер, учителей, полицейских, солдат и других представителей государственной сферы. Об этом в четверг, 31 июля, сообщило агентство Reuters.

Как отмечает издание, финальная версия этого плана, по словам Орбана, ожидается в августе текущего года. Он подчеркнул, что субсидии могут быть использованы на погашение существующих ипотечных долгов или как первоначальный взнос для нового жилищного кредита.

Эта инициатива является одной из составляющих более широкой предвыборной стратегии правительства, призванной увеличить поддержку среди населения. Согласно прогнозам, совокупная стоимость таких субсидий в следующем году составит 4,8 триллиона форинтов ($13,71 миллиарда), что соответствует 5% ВВП страны.

Вместе с тем правительство Венгрии недавно пересмотрело свой план заимствований, поскольку слабые показатели экономического роста заставили искать дополнительные источники финансирования. Во втором квартале 2025 года венгерская экономика демонстрировала минимальные темпы роста - всего 0,1% по сравнению с предыдущим годом. Кроме того, ожидаемый годовой рост на 2025 год был скорректирован с 2,5% до скромных 1%.

Также сообщалось, что Виктор Орбан заявил, будто "наибольшей угрозой" для его страны является вступление Украины в Европейский Союз.

