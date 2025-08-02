Трамп: Мы готовы к ядерной войне с РФ

Глава Белого дома прокомментировал свое решение отправить в "соответствующие" регионы две атомные подводные лодки после угроз со стороны России.

Президент США Дональд Трамп заявил, что его страна полностью готова к ядерной войне с Россией. Об этом он сказал в пятницу, 1 августа, отвечая на вопрос журналиста относительно отправки ядерных подводных лодок, сообщает Clash Report.

Журналисты задали ему вопрос на Южной лужайке Белого дома, в частности спросили о посте, в котором Трамп написал, что распорядился вывести на позиции две "атомные" подводные лодки.

"Ну, нам пришлось это сделать. Просто нам нужно быть осторожными. Прозвучала угроза, и мы подумали, что это некорректно. Поэтому мне нужно быть осторожным. И я делаю это исходя из [интересов] безопасности нашего народа. Прозвучала угроза со стороны бывшего президента России", - сказал Трамп.

Он подчеркнул, что США "будут защищать людей":

"Медведев говорил о ядерном оружии, если мы говорим о ядерном оружии, мы должны быть готовы. Мы - полностью готовы", - резюмировал Трамп.

Как известно, между действующим президентом США и бывшим главой Кремля Дмитрием Медведевым произошла перепалка в Сети. Скандал начался с того, что глава американского государства объявил о намерении сократить ультиматум для Путина с целью принуждения его к заключению соглашения о мире в Украине до 10-12 дней.

Медведев после этого заявил, что Трамп "играет в игру ультиматумов с Россией", но должен помнить, что РФ - "это не Израиль и даже не Иран". Он также добавил, что "каждый новый ультиматум – это угроза и шаг к войне".

Трамп ответил на угрозы Медведева о возможной войне между РФ и США и посоветовал ему следить за словами.

1 августа Трамп сообщил, что приказал отправить в "соответствующие" регионы две атомные субмарины на случай, если "ядерные" угрозы некоторых российских чиновников не простая болтовня.

