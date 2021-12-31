Известно, сколько военных РФ будут дежурить у границ Украины в Новый год

Там будут находиться военнослужащие танковых, артиллерийских, ракетных и зенитно-ракетных подразделений.

В Новый год почти 2 тыс военных РФ будут находиться на боевых постах, расположенных в Западном военном округе – неподалеку от границы с Украиной. Об этом сообщили в российском Минобороны.

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Так, согласно опубликованным данным, иностранные военнослужащие будут находиться на боевом посту в частях и соединения, которые расположены на территориях Курской, Воронежской, Белгородской, Смоленской, Брянской и Московской областях.

Речь идет о военных танковых, ракетных, артиллерийских, мотострелковых, инженерных и других подразделений. Вместе с этим будут дежурить зенитно-ракетные подразделения со специалистами РЭБ.

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"Особое внимание будет уделяться недопущению диверсии в парках боевых машин, складах, арсеналах, узлах связи и пунктов управления общевойсковой армии ЗВО", – говорится в сообщении.

Напомним, ранее бойцы ООС на передовой поздравили украинцев с Новым годом. Ролик сопровождался лозунгом "Празднуйте. Мы прикроем".

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