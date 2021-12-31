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"Празднуйте. Мы прикроем": Бойцы на передовой поздравили украинцев
Военнослужащие в зоне Операции объединенных сил поздравили украинцев с наступающими Новым годом и Рождеством, пожелав спокойного празднования, пока солдаты обеспечивают им безопасность. Ролик с поздравлением опубликовала пресс-служба штаба ООС в Facebook.
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Так, бойцы пожелали украинцам здоровья на фоне не прекращающейся пандемии COVID-19, а также успехов во всех начинаниях и главное — мирного неба над головой и победы над агрессором.
"Хочу пожелать мира, тепла, семейного согласия, воодушевления, и, самое главное, веры в нашу победу! Слава Украине", — сказал один из бойцов.
Ролик, в котором бойцы поздравляют украинцев, сопровождается лозунгом "Празднуйте. Мы прикроем".
Напомним, в МИД РФ заявили, что "на Донбассе живут сотни тысяч" россиян и РФ будет их защищать".
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