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В Нидерландах ребенок погиб, наблюдая за запуском фейерверка
На востоке Нидерландов, в городке Хаксберген, мужчина запустил самодельный фейерверк. 12-летний мальчик, наблюдавший за действием, получил смертельные травмы, сообщили в региональном управлении полиции.
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По имеющимся данным, дети наблюдали, как взрослый мужчина с помощью молота запускал фейерверк во время уличной вечеринки с участием четырех семей.
Во время запуска произошел несчастный случай, в результате чего пострадали два мальчика: 11 и 12 лет. Их госпитализировали. Однако спасти старшего ребенка не удалось - от полученных травм он умер в больнице.
Мужчина, запускавший салют, задержан. Подробности произошедшего устанавливаются.
По данным местных СМИ, самодельная установка с металлическим молотом - klaphamer - является популярной традицией в голландском регионе Твенте и не запрещена в Нидерландах.
Как сообщалось, в Германии второй год подряд запретили фейерверки на Новый год в связи с ограничениями COVID-карантина.
Напомним, в ГСЧС назвали число погибших в новогоднюю ночь. В праздничный период растет количество пожаров, вызванных нарушением правил пожарной безопасности при пользовании электрогирляндами и пиротехникой.