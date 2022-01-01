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Джо Байден одобрил объявление ЧС в Колорадо
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Губернатор штата Колорадо Джаред Полис заявил, что президент Джо Байден предложил ускоренное объявление о крупном бедствии, чтобы помочь восстановить и оказать помощь тем, кто потерял свои дома.
Быстро распространяющиеся пожары уничтожили и повредили уже около 1600 акров земли и уничтожили более 500 домов.
Эвакуировали более 30 тысяч человек в Луисвилле и некоторых других населенных пунктах.
Ранее сообщалось, что в штате Колорадо началась эвакуация местных жителей из-за лесных пожаров.
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Напомним, по состоянию на 1 января два региона Украины соответствуют "зеленому" уровню эпидопасности COVID. Два региона Украины зафиксировали показатели, допустимые при "зеленом" уровне ковид-опасности.