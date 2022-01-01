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"Угроза вторжения в Украину — новая проблема для ЕС", - канцлер Германии

Канцлер Германии Олаф Шольц констатировал, что та угроза вторжения, которая сейчас нависает над Украиной со стороны РФ, является прямой угрозой и для Европы.
 |  Автор: Шароди Диана
"Угроза вторжения в Украину — новая проблема для ЕС", - канцлер Германии
Новый канцлер Германии вспомнил Украину в своем новогоднем поздравлении / EPA / UPG

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Европа сейчас сталкивается с новыми проблемами из-за Украины. Чтобы повысить уровень безопасности в европейских странах, Шольц считает необходимым наладить трансатлантическое сотрудничество.

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Об этом пишет издание Spiegel.

Угроза эскалации конфликта между Украиной и Россией — это новая проблема для Европы. Такую позицию озвучил канцлер Германии Олаф Шольц в ходе своего новогоднего обращения к гражданам в ночь с 31 декабря на 1 января. 

Чиновник убежден, что нерушимость границ — это огромное достояние, ценность которого не подлежит обсуждению. И Россия, безусловно, нарушает права суверенного государства. Однако трансатлантическое партнерство поможет создать "новую, суверенную, сильную Европу", которая "живет в соответствии со своими общими ценностями мира, верховенства закона и демократии".

Напомним, 1 января 2022 года вступает в силу закон о том, что российские суда не могут заплывать в украинские внутренние воды. МИД России осудил данный запрет, назвав это попыткой начать "силовое решение" вопроса Донбасса. Данную риторику поддержал и кремлевский лидер Владимир Путин.

 

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