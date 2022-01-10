В Казахстане нашли мертвыми полковника КНБ и генерала МВД

2 января в Казахстане начались массовые протесты из-за резкого повышения цен на сжиженный газ.

В Нур-Султане найден мертвым полковник Комитета национальной безопасности Казахстана, сообщила пресс-служба КНБ. При этом на юге Казахстана нашли мертвым начальника департамента полиции Жамбылской области генерала Жаната Сулейменова, информируют российские СМИ.

Полковника Комитета национальной безопасности Казахстана Азамата Ибраева обнаружили мертвым во дворе своего дома в Нур-Султане. КНБ по данному факту проводит досудебное следствие.

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В некоторых российских СМИ пишут, что Ибраев получил травмы, характерные для падения с высоты. Не исключено, что он совершил самоубийство.

Что же касается генерала Жаната Сулейменова, то его нашли мертвым в городе Тараз. В прессе утверждают, что в данном случае речь идет про самоубийство.

Напомним, 2 января в Казахстане начались массовые протесты из-за резкого повышения цен на сжиженный газ. 4 января в Алматы произошли столкновения протестующих с силовиками. 5 января правительство Казахстана было отправлено в отставку. В дальнейшем стало известно, что Россия направила десантников в Казахстан. По официальным данным, во время протестов погибли 17 полицейских и военнослужащих.

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Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что в стране наблюдается попытка государственного переворота.

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