США рассказали детали переговоров с РФ

США не будут принимать каких-либо решений по ситуации в Украине без консультаций с руководством страны, заявила первый замгоссекретаря США.

Представители США на переговорах по гарантиям безопасности в Женеве обсудили вопрос размещения ракет в Европе, заявили о своей позиции относительно ограничений на прием новых стран в НАТО и рассказали о санкциях против РФ в случае ее вторжения в Украину. Об этом сообщает ТАСС.

Читайте также: Сигнал Путина перед Женевой. СМИ ФРГ о Казахстане

"Мы ясно заявили, что США открыты обсуждать будущее конкретных ракетных систем в Европе в свете (прекращения действия, - ред.) Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности", - сказала первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман, которая возглавила американскую делегацию.

Также она заявила о том, что Белый дом не согласен с ограничениями на прием новых стран в НАТО.

"Мы никому не позволим прекратить политику открытых дверей в НАТО, которая всегда была центральной для альянса", - отметила Шерман.

Читайте также: Длилась 8 часов: в Женеве завершились переговоры США и России

При этом дипломат подчеркнула, что США не будут принимать никаких решений по ситуации в Украине без предварительных консультаций с руководством страны. Также на переговорах по гарантиям безопасности стороны обсудили вопрос военных учениях в Европе.

В частности, речь шла об установлении взаимных ограничений на масштабы военных учений в регионе и "повышение прозрачности этих учений на взаимной основе".

Что касается возможного вторжения России в Украину, то США примут финансовые санкции в отношении ключевых российских институтов, добавила Шерман.