Сигнал Путина перед Женевой. СМИ ФРГ о Казахстане

Что пишут о вводе контингента ОДКБ, заявлении президента Токаева и связи всего этого с переговорами РФ и Запада?

Немецкое издание Der Spiegel в своей статье, посвященной положению в Казахстане, приводит слова руководства этой центральноазиатской республики, которое называет происходившие события "попыткой путча".

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При этом немецкие журналисты, ссылаясь на выступление президента Токаева, отмечают, что официальная версия Астаны не подкреплена конкретными данными.

"После серьезных столкновений в Казахстане, по словам президента Касыма-Жомарта Токаева, восстановлен порядок. По его мнению, страна пережила попытку переворота, - пишет Der Spiegel. - Длившиеся несколько дней беспорядки президент Токаев считает завершившимися. Во время выступления в ходе видеоконференции лидеров государств-участниц ОДКБ он сообщил, что порядок в стране восстановлен, но охота на "террористов" продолжается. Президент назвал беспорядки попыткой государственного переворота, которой управляли из "центра". Кого именно имел в виду Токаев, остается неясным".

Der Spiegel обращает внимание и на слова министра иностранных дел Казахстана, который сообщил, что "ответственность за беспорядки несут "хорошо скоординированные, подготовленные за границей группы террористов".

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По предварительной информации, некоторые из нападавших имеют боевой опыт, приобретенный в регионах, где идет война, и находились в составе исламистских группировок, заявил казахстанский министр. Но конкретных данных об этих группах в министерстве не привели.

"По словам президента Токаева, планы путчистов сначала предусматривали взятие под свой контроль Алма-Аты. "Это открыло бы им дорогу для занятия густонаселенного юга и затем всей страны. Потом планировалось захватить столицу Нур-Султан", - сказал глава государства. Но доказательств запланированного госпереворота Токаев не предоставил", - подчеркивается в публикации издания.

SZ: Токаев в Казахстане перешагнул не одну черту

Обозреватель немецкой газеты Süddeutsche Zeitung (SZ) Зильке Бигальке в своем комментарии отмечает, что протесты казахстанцев против повышения цен на топливо были использованы во внутриполитической борьбе за власть. В результате Токаев одержал победу над окружением Назарбаева.

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"Очевидно, что желание перемен подтолкнуло жителей Казахстана к протестам. Фактически в этой центральноазиатской республике изменилось что-то фундаментальное, но не то, что касалось смысла протестного движения. Хотя и кажется, что бывший правитель Нурсултан Назарбаев окончательно свергнут с трона, но это имеет мало общего с желаниями народа. Во многом его протест был инструментализирован - лица, обладающие властью, использовали хаос в стране для своей закулисной борьбы", - считает Бигальке.

И уточняет: "Предварительный победитель Касым-Жомарт Токаев при этом сразу перешагнул не одну черту, а несколько. Он разрешил стрелять по безоружным демонстрантам, принимая в расчет гибель людей... За то, что ему удалось разрядить обстановку, Токаев заплатил кровавую цену. Он также пригласил в страну российских военных, чтобы разрешить внутриполитический кризис, в котором оказался. Чтобы расширить себе поле для маневра, Токаев рискнул тем, что его страна станет более зависимой от России. Останется ли он в итоге действительно победителем, сегодня еще не решено".

По выражению обозревателя SZ, в Казахстане рухнула система, которая с самого начала была обречена: "Прежний казахстанский лидер Назарбаев попытался обезопасить положение и богатство своей семьи путем назначения в правительство и службу безопасности преданных ему людей. Назарбаев и его политический преемник Токаев управляли страной сообща. Как между ними распределялась власть, оставалось неизвестным. Но, похоже, эта глава завершена - правда, пока не решено, сможет ли Токаев в долгосрочной перспективе выстоять против всей клики Назарбаева. Народу он должен будет показать, использует ли он свою власть для реформ или для репрессий. Начало внушает мало оптимизма".

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RP: В Казахстане говорят на языке Путина

Обозреватель газеты Rheinische Post Керстин Мюнстерман в своем комментарии оценивает происходящее в Казахстане в контексте переговоров в Женеве РФ и США, посвященных, в том силе, и Украине.

"Для Запада действия Путина в Казахстане накануне переговоров США и РФ по Украине в Женеве должны быть четким предупреждением. Солдаты, объявленные миротворцами, вовсе не являются силами быстрого реагирования, пытающимися деэскалировать ситуацию на местах. Вместо этого они безоговорочно поддерживают авторитарный режим.

Путин так и не оправился от распада гигантского СССР. Поэтому президент РФ всеми силами пытается не допустить вступления в НАТО других восточноевропейских стран и требует гарантий того, что Украина никогда не станет членом Североатлантического альянса. Его угрозы наступления на Украину на фоне концентрации войск у границы с ней - это больше, чем просто сценарий. События в Казахстане говорят на предельно ясном языке - языке Путина", - резюмирует издание.

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FAZ: О Казахстане будут говорить в Женеве

Этот аспект выделяет в своей статье и газета Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).

"В Женеве начинаются переговоры между представителями России и США по Украине. Но есть тема, которая не значится в повестке дня, хотя и очень усложняет ситуацию. Это Казахстан. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что с озабоченностью наблюдает за чрезвычайной ситуацией в Казахстане. (У него. - Ред.) есть вопросы по поводу обращения к ОДКБ (властей Казахстана. - Ред.), включая размещение в стране российских войск. Комментируя ввод на территорию страны контингента ОДКБ, Блинкен самодовольно добавил: "Новейшая история уже преподала нам урок - если русские находятся у вас дома, иногда бывает очень трудно добиться того, чтобы они ушли", - пишет FAZ.