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Китай поможет Казахстану избежать "цветной революции"
Китай поможет властям Казахстана избежать "цветной революции", управляемой из-за рубежа. Об этом говорится в коммюнике по итогам телефонного разговора министров иностранных дел Китая и Казахстана, пишет Reuters.
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"Недавние беспорядки в Казахстане свидетельствует, что ситуация в Центральной Азии под угрозой, и еще раз доказывает то, что некоторые внешние силы не хотят мира и спокойствия в регионе", - заявил глава МИД Китая Ван И.
По его словам, Китай желает совместно противодействовать проникновению "иностранных экстремистов" в Казахстан.
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Отмечается, что незадолго перед этим разговором глава Коммунистической партии Китая Си Цзиньпинь заявил, что Китай поддерживает действия казахских властей в "обеспечении правопорядка" и противодействии "цветной революции", управляемой из-за рубежа.
Напомним, ранее сообщалось, что Токаев обосновал запрос на ввод войск ОДКБ в Казахстан "вторжением бандформирований, подготовленных из-за рубежа".
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