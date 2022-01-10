Китай поможет Казахстану избежать "цветной революции"

Китайские власти заверили правительство Казахстана в своей поддержке

Китай поможет властям Казахстана избежать "цветной революции", управляемой из-за рубежа. Об этом говорится в коммюнике по итогам телефонного разговора министров иностранных дел Китая и Казахстана, пишет Reuters.

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"Недавние беспорядки в Казахстане свидетельствует, что ситуация в Центральной Азии под угрозой, и еще раз доказывает то, что некоторые внешние силы не хотят мира и спокойствия в регионе", - заявил глава МИД Китая Ван И.

По его словам, Китай желает совместно противодействовать проникновению "иностранных экстремистов" в Казахстан.

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Отмечается, что незадолго перед этим разговором глава Коммунистической партии Китая Си Цзиньпинь заявил, что Китай поддерживает действия казахских властей в "обеспечении правопорядка" и противодействии "цветной революции", управляемой из-за рубежа.

Напомним, ранее сообщалось, что Токаев обосновал запрос на ввод войск ОДКБ в Казахстан "вторжением бандформирований, подготовленных из-за рубежа".

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