РФ продолжает готовить нападение на Украину, - США

Америка пока не видит признаков того, что Кремль отказался от идеи военной экспансии

Действия России указывают на подготовку вторжения в Украину, поэтому США продолжат подготовку ответа на этот случай. Об этом заявила постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд, сообщает сайт американской миссии при ООН.

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По словам Томас-Гринфилд, она хотела бы верить заявлениям Москвы об отсутствии намерений захватить Украину.

"Но все, что мы видели до сих пор, указывает на то, что они предпринимают шаги в этом направлении", - заявила американский дипломат.

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Она отметила, что США продолжат прилагать усилия для деэскалации, диалога и дипломатического урегулирования ситуации. Но, если Россия выберет путь конфликта, США "готовы возложить огромные расходы на экономику России, усилить присутствие НАТО в прифронтовых союзных государствах", а также нарастить военную помощь Украине.

"Если они решили не двигаться вперед из-за нашего сотрудничества с ними в последние несколько недель, когда президент Байден разговаривал с президентом Путиным – дважды – это хорошо. Но мы будем продолжать готовиться и планировать ответ, если они предпримут какие-либо действия против Украины", - заявила Томас-Гринфилд.

Напомним, в Конгресс США подан документ о доппомощи Украине. Законопроект также предполагает усиление американских санкций против российского газопровода Северный поток-2.

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