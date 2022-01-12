Страны Балтии просят НАТО прислать им больше войск

Вопрос усиления контингента Альянса в регионе обсудят в феврале

Страны Балтии ведут переговоры с союзниками по НАТО касательно наращивания военных сил на их территории для сдерживания России. Об этом заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас в интервью Reuters.

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"Конечно, мы обсуждаем с нашими союзниками увеличение их присутствия здесь, чтобы действовать как сдерживающий фактор", – заявила она.

Каллас не стала вдаваться в детали и не рассказала, какие силы и когда могут дополнительно прибыть в Прибалтику.

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Со ссылкой на одного из дипломатов НАТО издание пишет, что вопрос развертывания дополнительных сил в странах Балтии участники Альянса могут обсудить на уровне министров обороны в середине февраля.

Отмечается, что после вторжения России в Украину в 2014 году НАТО развернуло в Литве, Латвии, Эстонии и Польше по тысяче военнослужащих в каждой из этих стран.

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По словам Каллас, численность этих контингентов хотят увеличить. При этом она уверена, что Запад может вести диалог с Москвой, но в то же время следует дать Кремлю понять, что он заплатит высокую цену за новую эскалацию в Украине.

"Я думаю, что мы не должны попадать в ловушку, обсуждая то, что может сделать Запад, потому что Запад не сделал ничего плохого. Запад не создавал военных групп для нападения на Россию", - сказала Каллас.

Напомним, на переговорах Россия-НАТО Кремлю отказали в его требованиях. НАТО не будет закрывать "двери" для новых членов и отводить войска из Восточной Европы.

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