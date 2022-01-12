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Россия не ожидала. США рассказали, как "гарантии" объединили НАТО, ЕС и партнеров

В США утверждают, что так называемые "гарантии безопасности", которые выдвинул Кремль, создали непредвиденную для России ситуацию.
 |  Автор: Шароди Диана
Россия не ожидала. США рассказали, как "гарантии" объединили НАТО, ЕС и партнеров
Венди Шерман, американский дипломат / EPA / UPG

Первый заместитель госсекретаря США Венди Шерман заявила, что "гарантии безопасности", предложенные Россией, объединили НАТО, ЕС и партнеров. Чиновница говорит, что Владимир Путин и его команда явно не ожидали такого поворота событий, что сыграло им не на руку. 

Об этом пишет РБК-Украина, цитируя слова первого заместителя госсекретаря США Венди Шерман. 

"Я сегодня не услышала принципиально новых заявлений (от России, - ред.), потому что у нас уже были восьмичасовые переговоры в Женеве и отдельно ужин. Но важно то, что в конце сегодняшних переговоров россияне не согласились на предложения генсека НАТО Столтенберга о проведении следующих раундов переговоров, но и не отказались от этого", 

— рассказала чиновница. 

Венди Шерман также подчеркнула, что сторона РФ не ожидала, что предложенные ей "гарантии безопасности" сплотят Европу, США и НАТО. Тем не менее, сейчас в противовес России существует объединение союзников, которые готовы решать вопросы дипломатическим путем. 

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Напомним, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с государственным секретарем США Энтони Блинкеном. В котором стороны согласовали позиции по сдерживанию российской агрессии.

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