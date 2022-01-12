В поисках елбасы. Куда пропал Назарбаев

В последний раз Нурсултан Назарбаев был замечен 28 декабря в Санкт-Петербурге, где проходил неформальный саммит стран СНГ.

Нурсултан Назарбаев для Казахстана всегда был всем. Первый президент независимого Казахстана правил с 1989 года, получил титул отца нации, но как только начались масштабные волнения в народе, вездесущий 81-летний отец пропал. Главный тог протестов – окончательный отход Назарбаева от дел. Или этот отход только иллюзорный? Во время протестов казахи кричали “Старик, уходи” и сваливали памятники Назарбаеву. Что теперь ждет елбасы?

Читайте также: В Казахстане незаконно применили миротворцев ООН - СМИ

Страна имени Назарбаева

Именно при Назарбаеве Казахстан стал таким, какой он есть сейчас. Сырьевая страна с огромной территорией и амбициями, но с небольшим населением и еще меньшим влиянием в мире и регионе. При Назарбаеве в Казахстане были закатаны в асфальт скромные ростки инакомыслия и гражданского общества, а имущественное расслоение достигло грандиозных масштабов.

В Казахстане живет почти 20 млн человек. Половина богатства страны при этом сосредоточена в руках менее чем 200 казахстанцев. Миллионеров в стране около 0,2% населения, и они предпочитают жить за границей. А имущество семьи Назарбаева в Лондоне даже пытались блокировать местные власти, как незаконно приобретенное.

Забыть о елбасы?

С начала политического кризиса в Казахстане ни официальные власти, ни государственные телеканалы и СМИ не упоминают имени Нурсултана Назарбаева и членов его семьи. Не говоря уже о том, что не сообщают, где они и что с ними. Сам Назарбаев тоже ничего не комментирует.

Читайте также: В МИД рассказали, сколько украинцев пострадало в Казахстане

По различной информация первый президент и его дочери со своими семьями покинули Казахстан. Российский политолог Аркадий Дубнов сообщил, что Назарбаев в Китае. По другой версии Назарбаев уехал в Кыргызстан.

Российский портал The insider сообщает, что Нурсултан Назарбаев мог улететь в Дубай. Борт E35L самолета Embraer Legacy 650, вылетевшего из столицы Казахстана 5 января около 21:00 по Киеву, приземлился в Дубае в Международном аэропорту Аль-Мактум. Данные о полете были скрыты. Самолет может принадлежать Национальной гвардии Казахстана. Ранее сообщалось, что ведомство получило такой самолет в январе 2020 года. Некоммерческая организация C4ADS (Центр перспективных оборонных исследований) совместно с OCCRP (проект расследования коррупции и организованной преступности) опубликовали расследование, согласно которому в Дубае у семьи Назарбаевых находится незарегистрированная недвижимость.

При этом, официально Назарбаев находится в Казахстане. Пресс-секретарь экс-президента Айдос Укибай отрицает его отъезд из страны: "Елбасы находится в столице Казахстана – городе Нур-Султане. Просим не распространять заведомо ложную и спекулятивную информацию. Елбасы проводит ряд консультативных встреч и находится на прямой связи с президентом Казахстана Касим-Жомартом Токаевым".

Читайте также: Полный порядок в Казахстане восстановлен, - Токаев

Живой?

По мнению экс-советника Назарбаева Эрмухамеда Эртысбаева, бывший президент Казахстана не появляется на публике по причине болезни. Эртысбаев добавил, что если бы Назарбаеву позволяло состояние здоровья, он выступил бы с политическим обращением к народу.