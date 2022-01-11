В МИД рассказали, сколько украинцев пострадало в Казахстане

Полторы сотни украинцев выразили желание покинуть Казахстан

В ходе событий в Казахстане не пострадал и не был задержан властями ни один гражданин Украины. В то же время около 150 украинцев обратились в посольство за помощью в организации перелета домой. Об этом в комментарии "Украинской правде" сообщил спикер МИД Украины Олег Николенко.

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По его словам, часть украинцев уже передумали возвращаться на родину, поскольку ситуация в Казахстане стабилизировалась. Николенко отметил, что международное авиасообщение из аэропорта казахской столицы города Нур-Султан восстановлено, хотя некоторые европейские авиакомпании пока не решаются возобновить полеты сюда.

Известно, что на 13 и 16 января уже запланированы регулярные рейсы в Киев. Также украинское посольство договорилось с казахскими железнодорожниками о приобретения групповых билетов для украинцев, желающих из регионов Казахстана приехать в столицу, чтобы потом вылететь в Киев.

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Наконец, с авиакомпанией "Air Astana" достигнута договоренность о бесплатном перебронировании билетов на рейсы из Нур-Султана вместо отмененных рейсов из Алматы. Аэропорт этого города пока не восстановил свою работу.

Напомним, в Казахстане задержали почти 10 тысяч человек. Казахстанские силовики продолжают задерживать "участников беспорядков". За решеткой уже 9900 человек.

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