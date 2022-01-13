У Путина недовольны переговорами с НАТО и США

Россияне заявили о разногласиях по "определенным вопросам"

Кремль остался недоволен результатами переговоров с НАТО и США по так называемым "гарантиям безопасности". Об этом пишут российские СМИ со ссылкой на спикера президента РФ Дмитрия Пескова.

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Пресс-секретарь Владимира Путина отметил, что в январе состоялось уже два раунда переговоров – с США в Женеве и с НАТО в Брюсселе. Оба раунда Песков назвал неудачными.

"И на первых консенсусах, и на вторых были положительные нюансы, были положительные элементы, которые можно засчитать в плюс. Но переговоры были инициированы, чтобы получить конкретные ответы на определенные вопросы, по этим вопросам были разногласия. Это можно зачесть им минус в состоявшихся раундах", — заявил Песков.

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