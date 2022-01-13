В Европе сейчас самый высокий риск войны за 30 лет - председатель ОБСЕ

Такое заявление сделал председатель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Збигнев Рау.

Риск возникновения войны в Европе сейчас самый большой за последние 30 лет. Такое заявление сегодня, 13 января, сделал председатель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, глава МИД Польши Збигнев Рау.

"Сейчас страны-члены сталкиваются с различными вызовами миру и безопасности. Затяжные конфликты, военное противостояние, радикализация, терроризм вместе с ослаблением режима контроля над вооружениями, последствия пандемии коронавируса, а также нарушения прав человека и основных свобод ведут к росту неопределенности, непредсказуемости и усилению страха в наших обществах", - сказал Рау.

Рау считает, что ОБСЕ необходимо сосредоточиться на усилиях для решения проблем в сфере безопасности в Восточной Европе. Прежде всего - для мирного урегулирования конфликта на востоке Украины.

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Напомним, ранее министр обороны Швеции Петер Хультквист констатировал, что политика России представляет угрозу системе безопасности Европы. Речь идет об агрессивной настроенности вблизи границы с Украиной, однако данная ситуация касается не только Украины, но и всей Европы.

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