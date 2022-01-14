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Польша прокомментировала кибератаку против Украины

Международное сообщество реагирует на кибератаку, совершенную в отношении сайтов государственных структур в ночь с 13 на 14 января.
 |  Автор: Шароди Диана
Польша прокомментировала кибератаку против Украины
Польша осудила кибератаку против Украины / Иллюстративное фото / depositephotos.com

Сегодня ночью на Украину была осуществлена кибератака. В МИД Польши заявили, что обеспокоены данными противозаконными действиями. 

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Об этом в Твиттере написал представитель МИД Польши Лукаш Ясин.

В Министерстве отметили, что осуждают преступные действия хакеров, и надеются на то, что они понесут ответственность по закону. 

"Мы обеспокоены информацией о кибератаке на сайты правительства, в том числе на сайт МИД. Мы решительно осуждаем любую деятельность, которая имеет следствием распространение дезинформации и нарушение функционирования государственных институтов",

— подчеркнул спикер МИД Польши.

Отметим, что ранее Европейский Союз заявил, что поможет Украине в преодолении последствий массовой хакерской атаки на государственные сайты Украины. 

Напомним, в ночь с 13 на 14 января произошла масштабная атака на сайты украинских государственных структур. Ряд сайтов министерств стали недоступными. Приложение Дия работает в стандартном режиме. Данная хакерская атака, по мнению украинских экспертов, является одной из самых мощных за последние 4 года. 

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