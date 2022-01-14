- Горячие темы:
- Протесты в Казахстане 2022
Хакерская атака: Личные данные украинцев не пострадали
В ходе хакерской атаки на сайты государственных структур персональные данные украинцев не были украдены. Об этом заявил в своих соцсетях министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
Читайте также: "Нам уже отступать некуда, дальше будут другие меры", - МИД РФ о НАТО
"Данные украинцев в безопасности, так как пострадала работоспособность некоторых сайтов, а не реестров", - заявил глава Минцифры.
Также он уточнил, что не все сайты, переставшие работать, были сломаны злоумышленниками. Часть из них отключили администраторы, чтобы локализовать ущерб и провести киберрасследование.
Читайте также: Украинцы создали "бандитскую" платформу для хакеров, - СБУ
"Большая часть сайтов уже восстановлены. Приложение Дія работало и работает стабильно. Специалисты Минцифры включены в помощь СБУ, Киберполиции и Госспецсвязи", - сообщил Федоров.
Напомним, ранее сообщалось, что неизвестные злоумышленники взломали несколько правительственных сайтов и разместили на них провокационное сообщение.
Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.