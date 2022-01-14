Хакерская атака: Личные данные украинцев не пострадали

В Минцифре подчеркнули, что хакеры похулиганили на сайтах, но сами госреестры с данными им не доступны

В ходе хакерской атаки на сайты государственных структур персональные данные украинцев не были украдены. Об этом заявил в своих соцсетях министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

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"Данные украинцев в безопасности, так как пострадала работоспособность некоторых сайтов, а не реестров", - заявил глава Минцифры.

Также он уточнил, что не все сайты, переставшие работать, были сломаны злоумышленниками. Часть из них отключили администраторы, чтобы локализовать ущерб и провести киберрасследование.

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"Большая часть сайтов уже восстановлены. Приложение Дія работало и работает стабильно. Специалисты Минцифры включены в помощь СБУ, Киберполиции и Госспецсвязи", - сообщил Федоров.

Напомним, ранее сообщалось, что неизвестные злоумышленники взломали несколько правительственных сайтов и разместили на них провокационное сообщение.

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