В Иране мужчина не мылся 70 лет: что у него выявили медики

Мужчина не мылся 67 лет, жил в норе, питался сырым мясом и пил воду из луж. Ученые заявили, что его состояние здоровья идеально.

В иранском поселке Дежгах ученые обследовали 87-летнего Аму Хаджи, который не мылся в течение 67 лет и питался сырым мясом. Медики констатировали, что несмотря на свой образ жизни, он имеет идеальное состояние здоровья, сообщает издание Daily Star.

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Отмечается, что местный житель не мылся после того, как решил, что купание принесет ему неудачу и в конечном итоге убьет его.

Его диета состоит в основном из сырого мяса животных, таких как дикобраз, и воды, которую Джаджи пьет прямо из луж.

Из-за своего необычного образа жизни мужчине было трудно найти друзей или девушку, а одно из его любимых занятий - курение трубки, наполненной навозом животных, - еще больше изолировало его от общества.

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Однако местные жители были настолько впечатлены приверженностью Джаджи своему необычному образу жизни, что построили ему небольшую лачугу, так как до этого он жил в норе, вырытой прямо в земле.

Медики, посетившие лачугу Джаджи в деревне Дейгях, провели несколько анализов и сказали, что, несмотря на свой образ жизни, отшельник на удивление здоров и не имеет серьезных заболеваний.

Эксперты считали, что во время исследований найдут разные формы паразитов, которые могли поселиться на его теле, но смогли подтвердить, что у Джаджи практически нет никаких болезней или паразитов, несмотря на отсутствие гигиены.

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Медики подозревают, что Джаджи остался здоров благодаря развитию чрезвычайно сильной иммунной системы. Мужчину проверили также на наличие различных форм гепатита и СПИДа, однако нашли только бессимптомную инфекцию трихинеллеза.

Ранее сообщалось, об индийце, который не мылся 35 лет. Мужчина отказался от гигиенических процедур в пользу ритуала.

Напомним, не мывшийся 12 лет ученый создал шампунь из канализационных бактерий.