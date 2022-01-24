Тайвань заявил о вторжении самолетов Китая в свое воздушное пространство

По меньшей мере 39 китайских истребителей вторглись в воздушное пространство Тайваня. В ответ были подняты тайваньские истребители.

Китайские самолеты вошли в зону ПВО Тайваня у Парфянских островов / the-sun.com

Тайвань сообщил о крупнейшем с октября вторжении ВВС Китая в его зону ПВО. Воздушную границу одновременно нарушили 39 военных самолетов КНР. Об этом сообщает Reuters.

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В Минобороны Тайваня уточнили, что в воскресенье, 23 января, истребители, бомбардировщики и самолеты радиоэлектронной борьбы вошли в зону ПВО Тайваня вблизи Парфянских островов.

В ответ на незаконное присутствие китайских самолетов в воздух были подняты тайваньские истребители. После этого ВВС Китая покинули воздушное пространство Тайваня.

Ранее сообщалось, что Тайвань опасается возможной блокады со стороны Китая. Целью Китая является изменение статуса-кво и достижение захвата острова без боевых действий.