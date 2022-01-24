У Путина считают, что Украина готовит наступление на ОРДЛО

Якобы сохраняется не просто "угроза", а "очень высокая" угроза активных боевых действий.

Пресс-секретарь российского главы Владимира Путина Дмитрий Песков считает, что Украина якобы готовит наступление на временно оккупированные территории Донбасса. Мол на это указывает "концентрация огромного количество сил и средств" возле линии соприкосновения. Слова политика передает ТАСС.

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"Действительно, такая угроза сейчас есть. И, действительно, каждая отдельно взятая единица оружия, будь то оборонительная или наступательная, лишний раз вдохновляет горячие головы Киева для начала этой операции. Нас это не может не беспокоить", – заявил Песков.

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Он считает, якобы выросла и угроза провокаций со стороны украинских военнослужащих.

На этом фоне пресс-секретарь Путина хотел бы, чтобы страны НАТО, делая заявления, призывали Киев не думать "о силовом урегулировании" конфликта.

Как бы то ни было, именно из-за угрозы вторжения России на территорию Украины президент Владимир Зеленский созывает СНБО. Заседание состоится в понедельник, 24 января.

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