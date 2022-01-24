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Зеленский созывает СНБО из-за угрозы со стороны РФ - СМИ
Президент Украины Владимир Зеленский созывает СНБО из-за угрозы эскалации со стороны России. Об со ссылкой на источники в ведомствесообщает "РБК-Украина".
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Так, согласно имеющейся информации, заседание состоится сегодня, 24 января. На нем будут подниматься вопросы кибербезопасности и угрозы эскалации со стороны РФ.
Данное заседание будет проходить на фоне угрозы российского вторжения и обострения ситуации на границе.
Напомним, ранее в британском МИД заявляли, что после "захвата" Киева Москва создаст новое правительство. Его может возглавить экс-депутат Евгений Мураев.
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Затем в украинском Минобороны сообщили, что в случае вторжения россияне попытаются захватить восемь областей, отрезав Украину от моря.
Также публиковались данные, что нападение может произойти 20 февраля – во время зимних Олимпийских игр в Китае, и якобы его глава Си Цзиньпин просил Владимира Путина не нападать в этот срок, чтобы не затмить Олимпиаду.
В РФ же назвали это "феерическим фейком".
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