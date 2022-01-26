Кадыров снова заговорил об Украине после реакции Кремля на его позицию

Ранее он заявлял, что мог бы с помощью войск "навести" порядок и "забрать Украину".

Глава Чечни Рамзан Кадыров снова заговорил об Украине после того, как на его позицию обратили внимание в Кремле. Политик объяснил свои слова тем, что говорил он "как блогер" и "обычный человек". Об этом сообщается в Telegram-канале Кадырова.

Так, политик сказал, что рассуждал о том, какой хочет видеть Россию и какие его угрозы беспокоят, в социальных сетях в прямом эфире. Там же он коснулся темы Украины.

Кадыров считает, что РФ нужно "защищать свои интересы", пока их не пришлось защищать на своей территории.

"Если в Украине не найдется людей, которые могут противостоять Америке, то мы должны им помочь", — сказал он.

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Также глава Чечни отметил, что об этом он говорит не как политик и глава региона, а как "блогер" и "обычный человек".

"...говорил всегда и повторяю, что не вижу себя на федеральных должностях… — ни в качестве президента, ни в качестве министра", — подытожил он.

Примечательно, что Кадыров затронул эту тему после того, как его высказывание об Украине раскритиковали в Кремле. Ранее политик говорил, мол будучи президентом, отправил бы войска, "навел порядок" и "забрал бы Украину".

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков предложил главе Чечни поучаствовать в президентских выборах, так как президент формирует основы внешней политики РФ. Он также напомнил, что Чечня является частью страны, которой руководит Путин.

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