У Байдена признались, какие компромиссы с Путиным невозможны

США готовы вести диалог с РФ, но не по всем вопросам

США никогда не пойдут на компромисс с Россией по вопросу возвращения НАТО к границам 1997 года. Об этом заместитель госсекретаря США Венди Шерман заявила в ходе дискуссии, организованной платформой YES и Фондом Пинчука, пишет "Европейская правда".

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"Я четко сказала россиянам: вы не имеете права решать вопросы членства в НАТО. Это не ваше решение. Это зависит от членов НАТО. Нет, вы не можете решать, что все наступательное оружие покинет Европу. Нет, вы не можете сказать, что мы возвращаемся к 1997 году, и что все страны, которые присоединились к НАТО с тех пор, должны выйти. Нет, этого не будет", - заявила Шерман.

В то же время Шерман озвучила перечень вопросов, которые Вашингтон готов обсуждать с Москвой.

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"Но если вы хотите поговорить о реальных общих вопросах безопасности, таких как контроль за вооружением, деконфликтность, прозрачность, пути, как мы можем укрепить общую безопасность - мы за то, чтобы проводить такие дискуссии", - сказала она.

Напомним, ранее Россия потребовала, чтобы НАТО отошел на рубежи 1997 года. Кремль потребовал от НАТО отказаться от своих восточноевропейских участников.

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