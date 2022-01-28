"Если это зависит от России, войны не будет", - Лавров

После нескольких месяцев угроз в Москве сменили тон заявлений

Россия не желает войны, но в то же время не позволит пренебрегать своими интересами. Об этом заявил российским журналистам министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

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"Если это зависит от Российской Федерации, войны не будет. Мы войн не хотим, но и наступать грубо на наши интересы, игнорировать наши интересы мы не позволим", - заявил он.

По словам Лаврова, переговоры с США и НАТО по вопросам безопасности не окончены.

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"Американцы и натовцы больше месяца изучали наши предельно простые предложения, заключенные в проектах договора с Вашингтоном и соглашения с Североатлантическим альянсом, а мы получили только позавчера ответы, которые в таком западном стиле наводят тень на плетень во многом, но там есть рациональные зерна по второстепенным вопросам", - сказал глава МИД РФ.

Кроме того, в ответных предложениях, которые Запад передал России, есть идеи об отводе учений подальше от границ с обеих сторон, о согласовании предельной дистанции сближения боевых самолетов и боевых кораблей и другие мер деэскалации.

Напомним, Резников объяснил, почему данные об угрозе российского вторжения разнятся. Дело в том, что не все страны могут следить за российскими войсками на близком расстоянии.

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