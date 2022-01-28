Лукашенко пообещал вернуть Украину в "лоно нашего славянства"

Такое заявление он сделал в послании белорусскому народу и Национальному собранию.

Александр Лукашенко сегодня, 28 января, в послании белорусскому народу и Национальному собранию пообещал "вернуть Украину в лоно нашего славянства". Об этом сообщают белорусские СМИ.

"Мы – родные славянские народы, выходцы из единой купели крещения. Наши корни – из глубины веков. И это надо сберечь, чего бы нам ни стоило. Ведь братство гораздо выше, чем надуманные обиды и местечковые политические амбиции. Наши неразрывные связи – основа общей безопасности и выживания. И как бы кому-то ни хотелось, мы вернем нашу Украину в лоно нашего славянства", – заявил Лукашенко.

Он также заявил, то украинцев якобы "готовят к агрессии" и "толкают в пламя конфликта".

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Ранее Лукашенко заявил о намерении вернуть Украину "в лоно настоящей веры". Он утверждает, что взял более жесткий курс на укрепление связей с братскими странами, в числе которых назвал Украину, где, по его словам, "народ обездолен до крайности".

Напомним, ранее Лукашенко обвинил Украину в наращивании войск у границ Беларуси.

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