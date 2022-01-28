В Германии напали на украинское консульство

Инцидент произошел в ночь на пятницу в городе Гамбург

Неизвестные напали на здание генерального консульства Украины в немецком Гамбурге и разбили окно. В результате нападения никто не пострадал, учреждение работает в штатном режиме. Об этом сообщает Министерство иностранных дел Украины.

Читайте также: В МИД ФРГ назвали помощь Украине достаточной

Инцидент произошел в ночь на 28 января. Разбитое окно, а также камень, которым это было сделано, сотрудники консульства обнаружили уже утром. Признаков проникновения в помещение консульства нет.

"Генеральное консульство Украины в Гамбурге обратилось в полицию для проведения оперативного расследования и привлечения виновных к ответственности. В соответствии с положениями Венской конвенции о консульских сношениях, государство пребывания должно обеспечивать безопасность консульских учреждений, аккредитованных на ее территории", - заявили в МИД Украины.

Напомним, Резников заявил, что РФ может потребовать восстановления ГДР. В Минобороны Украины считают, что позиция Германии по Украине может аукнуться ей же самой.

Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.