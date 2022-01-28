РФ может потребовать восстановления ГДР, - Резников

В Минобороны Украины считают, что позиция Германии по Украине может аукнуться ей же самой

Нежелание Германии противодействовать российской агрессии в Украине закончится тем, что немцы столкнуться с требованием Москвы о восстановлении Германской демократической республики (ГДР), существовавшей во времена Холодной войны. Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников во время своего выступления в Верховной Раде.

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"Если Германия не изменит позицию по отпору российской агрессии, федеральному правительству придется разбираться не с проблемами ОРДЛО или оккупированного Россией Крыма, а с проблемами Германской Демократической Республики. И это не преувеличение", - заявил он.

По словам главы Минобороны, Россия уже имеет необходимую "инфраструктуру" для восстановления промосковского государства на части территории современной Германии.

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"Это не только "Северный поток-2", ранее это был газопровод OPAL, это и представители немецкого истеблишмента на российских зарплатах и отдельные вице-адмиралы, которые торпедируют собственную страну странными высказываниями", - подчеркнул Резников.

Украинский министр отметил, что восстановление ГДР станет логичным продолжением тех требований Кремля, которые уже были озвучены.

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"Россия уже официально выразила требования к демонтажу НАТО в 14 странах. Это тоже казалось совершенно невозможно. Хорошо, что члены Альянса дали четкий ответ, но должна быть практическая часть, чтобы потом не пришлось давать ответ, когда кто-то начнет восстанавливать Берлинскую стену", - сказал Резников.

Напомним, в январе МИД РФ поставил перед Западом новые требования – вернуть НАТО на границы 1997 года, т.е. до момента вступления в альянс всех стран бывшего соцлагеря.

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