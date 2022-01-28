"Дури будет меньше": Лукашенко советует белорусам "ковыряться в земле"

Лукашенко посетовал, что белорусы не желают брать землю на селе и ее скупают иностранцы

Белорусам нужно "ковыряться в земле", и тогда в головах "дури будет меньше". Об этом заявил Александр Лукашенко, выступая с посланием в белорусском парламенте.

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В своем послании белорусский руководитель поднял тему пустующих земельных участков в сельской местности.

"Сюда уже хлынули все. И из России, спасибо им россиянам. И с Запада, с Украины, люди приезжают, чтобы жить на этих участках. Я же вас призываю: возьмите, ковыряйтесь на этой земле, дури будет меньше в наших головах, ковидом болеть не будем", - сказал Лукашенко.

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Он посетовал, что сами белорусы не торопятся оформлять на себя сельхозземли, которые, по его словам, "можно получить практически бесплатно".

"Медленно раскачиваются, бесплатно взять не могут. А когда это будет скуплено, в том числе жителями других государств, вы потом будете власть упрекать", - добавил Лукашенко.

Напомним, Лукашенко пообещал вернуть Украину в "лоно нашего славянства". Такое заявление он сделал в послании белорусскому народу и Национальному собранию.

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