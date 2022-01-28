Правительство Германии исключает помощь Украине летальным оружием

Правительство Германии не собирается помогать Украине летальным оружием.

| Автор: Шароди Диана

Германия исключает возможность поставки летального оружия Украине. На этот счет на законодательном уровне Германии есть серьезные ограничения — они не могут поставлять оружие в зоны конфликта.

Об этом стало известно из заявления официального представителя Кабинета министров Германии Штеффена Хебештрайта во время брифинга.

Таким образом, на данный момент над Украиной нависает угроза усугубления военных действий с Россией, однако Германия не будет помогать оружием ни одной, ни другой стороне.

"В принципе действует правило: в кризисные районы - нет (поставкам вооружений из Германии - ред.). Мы ясно исключили поставки летального оружия, в частности в Украину",

— уточнил Хебештрайт.

Чиновник говорит, что урегулировать действующий на территории Украины конфликт следует дипломатически — без жертв и пострадавших. Также важно не впадать в "логику войны".

"Принципиальная позиция, которую разделяет весь западный мир, заключается в убеждении, что нет военного решения",

— резюмировал Хебештрайт.

Тем не менее, немецкий чиновник отметил, что любые агрессивные действия РФ против Украины повлекут за собой жестокие экономические и политические санкции как для страны, так и для отдельных действующих лиц, в том числе, и для лидера Кремля Владимира Путина.

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Напомним, в связи с угрозой, нависшей над Украиной в последнее время, Латвия решила провести учебные тренировки вместе с ВСУ. Министерство обороны Латвии подготовило проект Сейма по отправке солдат Национальных вооруженных сил (НВС) на учебную операцию в Украине. Правительство Латвии уже рассмотрело данное предложение.