Совет безопасности ООН провел заседание по Украине — детали

В ООН провели Совет безопасности, посвятив его вопросам между Украиной и Россией.

| Автор: Шароди Диана

Совет Безопасности ООН в понедельник, 31 января, провел заседание по поводу угрозы вторжения России в Украину. Созвали Совет представители США.

По итогам Совета Безопасности в очередной раз подтверждается то, что США поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины.

В Америке обращаются к России с просьбой искать исключительно дипломатические пути решения всех разногласий.

"Если Россия вторгнется в Украину, то последствия будут чудовищными",

— заявила представитель США Линда Томас-Гринфилд.

Российский представитель Василий Небензя также присутствовал на данном Совбезе и заявил, что Россия отвергает любые планы вторжения в Украину, а также заявила, что имеет право размещать свои войска на своей территории там, где ей вздумается.

"Пусть наши американские коллеги предоставят хотя бы одно конкретное доказательство того, что Россия хочет напасть на Украину. Ни одного факта нет",

— говорит Небензя.

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Напомним, на Закарпатье ужесточают карантин. В связи с низким показателем вакцинации на западе Украины, там сейчас больше всего заболевших.